أمير رمسيس: سبب كبير وراء استقالتي من مهرجان الجونة

قال المخرج أمير رمسيس المستقيل من منصب مدير الفني لمهرجان الجونة، إنّ "سببًا كبيرًا" وراء استقالته، مؤكّدًا أنه لم يستطع الانتظار لإكمال المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّه يتمنى للمهرجان نهاية موفقة، معتبرًا أن الفترة الحالية هي المناسبة لتنتهي رحلته للمهرجان.

وأشار إلى أنّ برنامج المهرجان معد مسبقًا ولم يتأثر باستقالته، موضحًا أنّه حضر فعاليات في المهرجان بالفعل بعد تقديمه استقالته.

وأكّد أن المهرجان بالنسبة له لا يزال يحمل تقديرًا كبيرًا، وأنه لا يزال يتمنى لفريق العمل كل النجاح، وأن علاقة صداقة قوية جدًا لا تزال تجمعه بأغلبهم.

ورأى أن اللحظة حانت للتوقف عن إدارة المهرجانات، وأن يركز على صناعة السينما في الفترة المقبلة.

وكان تقدم المخرج أمير رمسيس باستقالته من منصبه كمدير فنى لمهرجان الجونة السينمائى.

استقالة أمير جاءت قبل يومين من حفل الختام، دون أن يذكر أسباب، لكنّه أكّد أنّه سيصدر بيان مشترك مع إدارة المهرجان لتوضيح الأمر.

ورغم توقع البعض أن تكون الاستقالة بسبب ضغوط وخلافات مرتبطة بفيلم «ريش»، إلا أن مقربين من «رمسيس» حرصوا على نفى هذه المعلومة، والتأكيد على أن الاستقالة لأسباب أخرى، بعيدة تماما عن أزمة «ريش».