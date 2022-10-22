تايوان: 35 ألفا و654 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

سجلت تايوان 35 ألفا و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما فيها 53 حالة قادمة من الخارج و52 وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا لمركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت تايبيه الجديدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليوم، بواقع 6386 حالة.

وترتفع حصيلة الوفيات بذبك بسبب الفيروس في تايوان إلى 12 ألفا و258 منذ بدء الجائحة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم السبت.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل سبعة ملايين و414 ألفا و829 إصابة منذ بدء الجائحة ، بما في ذلك 36 ألفا و8 حالات، تم تصنيفها على إنها "قادمة من الخارج".