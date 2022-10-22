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برلمان الجبل الأسود يصوت لإقالة وزيرين موالين للغرب

بودابست - د ب أ
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 2:46 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 2:46 م

صوت برلمان الجبل الأسود "مونتينجرو" لإقالة وزيرين موالين للغرب في حكومة تصريف الأعمال.

وتقع جمهورية الجبل الأسود على البحر الادرياتيكي وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وصوت 41 نائبا مواليا لصربيا في البرلمان المكون من 81 مقعدا، مساء أمس الجمعة لإقالة وزير الخارجية رانكو كريفوكابيتش ووزير الدفاع راشكو كونييفيتش.

واتهم رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش الوزيرين بالحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الموالي للغرب بالعمل ضد مصالح الحكومة.

ويحتدم كفاح مرير على السلطة في الجبل الأسود: تحاول معسكرات موالية لصربيا ولروسيا الإطاحة بالرئيس الموالي للغرب ميلو ديوكانوفيتش، من منصبه وإحالته للمحكمة بسبب ما يزعم من تورطه في فساد. وكان ديوكانوفيتش قد قاد الجبل الأسود نحو الاستقلال عن صربيا في عام 2006 ونحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2017 .

وتقوم حكومة أبازوفيتش بمهام تصريف الأعمال، بعد أن سحب البرلمان الثقة منها في أغسطس الماضي.

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