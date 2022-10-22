لندن: روسيا انتهت من إقامة جسر عائم فوق نهر دنيبرو بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا انتهت من إقامة جسر مؤقت عائم عبر نهر دنيبرو بأوكرانيا لإمداد قواتها.

وأضافت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي اليومي اليوم السبت، أن الجسر سوف يكون بمثابة بديل لجسر أنتونيفسكي المجاور المدمر.

ويعد عبور النهر محوريا لإمداد القوات الروسية في مدينة خيرسون المحتلة بجنوب أوكرانيا.

وأفاد التحديث في تغريدة "رغم أن استخدام الجسور العائمة الثقيلة كان شبه مشمولا في التخطيط للعمليات في الفترة السوفيتية في أوروبا، من المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يحتاج فيها الجيش الروسي للاستفادة من هذا النوع من الجسور منذ عقود".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، معلومات عن مسار الحرب يوميا استنادا إلى معلومات استخباراتية.