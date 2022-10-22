أرجع المطرب حسام حبيب، السبب الرئيسي في أزماته مع طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، إلى المحيطين بها، في إشارة إلى أسرتها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أوضة نومنا كانت محطة مصر.. أي حد كان عاوز يدخل كان بيدخل"، وفق روايته.

وتحدث حبيب، عن مشاعره تجاه شيرين، قائلا إنه يحبها حب الرجل للمرأة، لكنه تابع: "أكبر عذاب إنك تكون بتحب حد كده وعارف إن الظروف عمرها ما هتسمح ترجع له تاني".

وأشار إلى أنه يلوم نفسه إلى جانب لومه لشيرين، معتبرا نفسه لم ينجح في احتواء شيرين، وفق تعبيره.

وكشف أن شيرين أقرت له بأنه تعرض للظلم وتعهدت له برد كرامته، فطالبها بأن رد كرامته سيكون بتركيزها في عملها وتكون نموذجا أفضل.