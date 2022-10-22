كييف تحذر من كارثة بسبب اعتداءات موسكو على منشآت الطاقة

حذرت أوكرانيا من كارثة إنسانية تتسبب فيها الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في البلاد.



وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم السبت: "المعتدي لا يتوقف عن إرهاب بلادنا".



ووفقا لبيانات الرئاسة فإن حوالي 5ر1 مليون منزل متعاملين مع شركة "أوكرنيرهو" للطاقة هم الآن بدون كهرباء داخل البلاد.



وقال ميخايلو بودولياك مستشار زيلينسكي إن روسيا تحاول الدفع بالأوكرانيين إلى هروب جماعي جديد إلى أوروبا.



وقال بودولياك: "الطريقة الوحيدة لوقف كارثة إنسانية هي الإمداد العاجل بأنظمة مضادة للطائرات وبصواريخ إضافية".



ويخشى أن يتسبب البرد والظلام ونقص الطاقة في مشاكل أكثر خطورة على السكان مما يعانونه بالفعل وأن يتسبب ذلك في هروبهم.



وبحسب زيلينسكي أطلقت روسيا 36 صاروخا آخر على أوكرانيا اليوم السبت.



أسقطت الدفاعات الجوية معظم هذه الصواريخ، ومع ذلك أصاب بعضها عددا من محطات الطاقة المهمة، حسب ما أظهرت صورة نشرها زيلينسكي، الذي أوضح أن هذه تكتيكات إرهابية معروفة.



وقال رئيس ا لدولة: "يمكن للعالم ويجب عليه أن يوقف هذا الإرهاب".



وشكر زيلينسكي مزودي خدمات الطاقة الذين يعملون على إعادة بناء البنية التحتية.



وكانت شركة "أوكرنيرهو" للطاقة تحدثت في السابق عن أضرار جسيمة سببتها الهجمات الروسية في غرب البلاد.



ووفقا للسلطات فقد تضرر أحد عناصر إمدادات الطاقة بشدة بشكل فادح في لوتسك، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء.



وأعلنت الشركة أن مئات الآلاف من المنازل في البلاد بدون كهرباء.



تسببت روسيا في حالة تأهب جوي على مستوى أوكرانيا اليوم السبت، تحسبا لهجمات صاروخية جديدة.



وأكدت وزارة الدفاع في موسكو وقوع عدد كبير من الهجمات.



تشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.