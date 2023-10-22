القاهرة الإخبارية: 17 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة

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أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم الأحد، بأن هناك 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الشاحنات تتأهب لدخول معبر رفح في اتجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى تواجد إعلامي إقليمي ودولي كبير في رفح لمتابعة جهود الإغاثة.

يأتي ذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، واستهدافه مواقع احتماء المدنيين، سواء في المستشفيات أو مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وبدأت عمليات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء في الساعة العاشرة صباح أمس السبت.

ووصلت إلى مدينة العريش جوًا عبر مطار العريش الدولي، كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية لصالح أبناء قطاع غزة.

ويستلم الهلال الأحمر المصري تلك المساعدات ويتولى نقلها في شاحنات وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، حال فتح معبر رفح البري.