أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد أن تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول مطروح على طاولة الإدارة في الفترة الحالية.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تجديد عقد أحمد فتوح على طاولة الإدارة.. أيضًا الصفقات وإيقاف القيد وغيرها من الملفات على طاولة مناقشات المجلس الجديد".

وأضاف: "الثلاثي أحمد سليمان وحسين السيد ومعهم حسام المندوه هما المسؤولين عن ملف كرة القدم في الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "سنعمل لتغيير الصورة الذهنية السابقة عن الزمالك، ونمد يدنا لكل المرشحين الذين لم يحافلهم التوفيق في انتخابات الزمالك من أجل العمل لصالح النادي".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "نعمل منذ فترة على جميع الملفات الهامة بالزمالك، والقرارات سنعلن عنها بعد تسلم النادي".

يُذكر أن حسين لبيب كان قد حرص على حضور مباراة الزمالك أمام سموحة بإستاد القاهرة، التي فاز فيها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك يضم حسين لبيب رئيسًا للمجلس، وهشام نصر، نائبًا للرئيس، وحسام المندوة، أمينًا للصندوق، بالإضافة لعضوية أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.