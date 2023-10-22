واشنطن تنصح مواطنيها بعدم السفر للعراق بعد هجمات على أمريكيين

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأمريكيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة.



وورد في تحذير السفر "لا تسافروا إلى العراق نظرا للإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطراب المدني ومحدودية قدرة البعثة في العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين"، وفقا لوكالة رويترز.



وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة. وأسقطت سفينة حربية أمريكية قبل أيام أكثر من 12 طائرة بدون طيار وأربعة صواريخ كروز أطلقتها من اليمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن تحذير السفر يأتي عقب صدور أمر بالمغادرة لأفراد الأسر والموظفين الحكوميين من غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية العامة بأربيل "نظرا لتزايد التهديدات الأمنية ضد الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية".



وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عقب هجوم حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أودى بحياة أكثر من 1400 شخص.



وردت إسرائيل بضربات جوية مميتة على قطاع غزة الذي يبلغ طوله 45 كيلومترا ويقطنه 2.3 مليون شخص وتحكمه حماس منذ 2007. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الضربات الجوية قتلت أكثر من 4700 شخص.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد "نظرا لدواع أمنية، نوجه موظفي الحكومة الأمريكية في بغداد بعدم استخدام مطار بغداد الدولي".



وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة تشمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو ألفين من جنود مشاة البحرية.



وقالت وزارة الدفاع (البنتاجون)، أمس، إن الولايات المتحدة سترسل أنظمة (ثاد) المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية وفرقا إضافية من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط.