المنتخب يفتح الباب أمام إمكانية عودة شيكابالا

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فتح أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الباب أمام إمكانية عودة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "جميع اللاعبين يتواجدون على رادار المنتخب ونشاهد جميع المباريات، ومن الممكن أن يكون لشيكابالا دورًا مع المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف: "لست ممن ينظرون لعامل السن في اللاعب طالما كان يقدم المطلوب منه، وأؤكد أن جميع اللاعبين المصريين على رادار المنتخب".

وعن مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، قال أيمن عبد العزيز: "لاعب أمامه مستقبل كبير، وبالنسبة لي هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر".

وتابع: "نملك قوام جيد للمنتخب والمنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار أمر طبيعي، فمنتخب مصر له اسم كبير، ونستعد جيدًا لهذه البطولة".

وأتم أيمن عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "سعيد للغاية بالعمل مع روي فيتوريا وجهازه الذي يعد من أكثر الأجهزة الفنية الأجنبية احترامًا".

يُذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا المقبلة، مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.