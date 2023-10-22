أيندهوفن يفوز على فورتانا سيتارد ويعزز صدارته للدوري الهولندي

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عزز فريق أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، بفوزه على فورتانا سيتارد 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة.

كما شهدت الجولة نفسها أيضًا فوز فالفيك على فوليندام 2 / 1، وتعادل نيميجن مع المير سيتي 1 / 1، وفوز ألكمار على هيرينفين 3 / صفر، وفينورد على فيتسيه أرنهايم 4 / صفر.

وسجل أهداف أيندهوفن جوس تيل وأندري رامالهو وجوهان باكايوكو في الدقائق 19 و55 و78.

في المقابل سجل هدف فورتانا سيتاردكاخ سيرويس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فورتانا سيتارد عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فالفيك على فوليندام 2 / 1.

وسجل هدفي فالفيك ديفيد مين وياسين وكيلي في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف فوليندام بنعيسى بنعمر في الدقيقة 89.

ورفع فالفيك رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد فوليندام عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، تعادل نيميجن مع المير سيتي 1 / 1.

وتقدم المير سيتي بهدف أحرزه يان كيتالا في الدقيقة 35 وتعادل نيميجن عن طريق ماجنوس ماتسون في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد بارت فان روي، لاعب نيميجن، في الدقيقة 73.

ورفع نيميجن رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، كما رفع المير سيتي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز ألكمار على هيرينفين بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فانجيليس بافليديس في الدقائق 11 و59 و76.

ورفع ألكمار رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد هيرينفين عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فينورد على فيتيسه أرنهايم 4 / صفر.

وسجل أهداف فينورد كالفن ستينجس وسانتياجو خيمينز ولوتشار جيرترويدا وأنتوني ميلامبو في الدقائق السابعة و37 و49 و85.

ورفع فينورد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيتيسه عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.