نجم وست هام ينضم لقائمة مميزة يتصدرها صلاح وهنري

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حقق أستون فيلا فوزاً كاسحاً ضد وست هام بأربعة أهداف لهدف واحد على ملعب فيلا بارك في الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف أستون فيلا عن طريق دوغلاس لويز في الدقائق 30 و51 وسجل واتكينز الهدف الثالث في الدقيقة 74 وليون بايلي في الدقيقة 89 ، وسجل جارود بوين في الدقيقة 56 هدف وست هام الوحيد.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي ب19 نقطة ، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة ال14 خلال 9 جولات.

ولم يكن هدف جارود بوين الذي سجله لوست هام كافياً لمنع الهامرز من الخسارة أمام أستون فيلا.

وبحسب شبكة " أوبتا " للإحصائيات فإن جارود بوين هو ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في أول خمس مباريات لفريقه خارج أرضه في الموسم.

ويأتي جارود بوين بعد تييري هنري خلال موسم 2001-2002 ومحمد صلاح خلال موسم 2021-2022 والذين سبق وقاما بتحقيق نفس السلسلة الجيدة . ويعد جارود بوين نجم وست هام أول لاعب يفعل ذلك مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز .