الليجا تسعى لنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد خارج الحدود

تسعى رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، لنقل مباراة الجولة ال18 من الدوري المحلي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد المقررة في 21 أو 22 من ديسمبر المقبل إلى مدينة ميامي الأمريكية، وفقا لما تأكدت منه وكالة الأنباء الإسبانية.

ولا تعد فكرة إقامة مباراة في الدوري المحلي خارج إسبانيا جديدة، حيث تمت المحاولة لنقل مباراة بين برشلونة وجيرونا في عام 2018 دون نجاح، إزاء اعتراض كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهي جهات يجب موافقتهم أيضا في هذه المرة.

وتتولى شركة "ريليفانت" الأمريكية، التي تنظم الفعاليات الرياضية، مسئولية التفاوض لإقامة المباراة بين برشلونة وأتلتيكو في ميامي.