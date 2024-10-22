مفوض الأونروا: الموت فقط ينتظر الناس في شمال غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني؛ إن في شمال غزة ينتظر الناس الموت فقط، فرائحة الموت في كل مكان، حيث تُترك الجثامين ملقاة على الطرق، أو تحت الأنقاض، ويتم رفض البعثات لإزالة الجثامين، أو تقديم المساعدة الإنسانية.

وأضاف لازاريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أن " موظفينا في شمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام، أو الماء، أو الرعاية الطبية".

وأشار إلى أنه خلال الحرب على مدار العام الماضي، بقي بعض موظفي "الأونروا" في الشمال، وفعلوا المستحيل لتقديم المساعدة للنازحين داخليًا، وبعض الملاجئ أبقيت مفتوحة على الرغم من القصف العنيف والهجمات على المباني.

ودعا إلى هدنة فورية، حتى ولو لبضع ساعات، لتمكين المرور الإنساني الآمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة، والوصول إلى أماكن أكثر أمانًا.