تصدر محكمة جنح الخليفة، اليوم الثلاثاء، حكمها على 5 متهمين في واقعة فبركة فيديو العثور على أعمال سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا بمقابر الإمام الشافعي.

وأحالت النيابة العامة عامل مدافن وزوجته وابنه ونجل عمه ونجل خالته إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بفبركة واقعة اكتشاف أعمال سحر للاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا في إحدى المقابر بمنطقة الخليفة.

وتلقت النيابة بلاغًا من اللاعب السابق، أفاد فيه بأن المتهم الأول، عامل المدافن، نشر أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، زاعماً أنه والمتهمين الأربعة الآخرين عثروا على أعمال سحر تخصه بإحدى المقابر في منطقة الخليفة؛ مما أثار الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، وأوضحت أنه ثبت من خلال استجواب الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر ودفنوها بإحدى المقابر، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم عليها وأطلعوه على تلك الأعمال.

وعندما توجه مؤمن زكريا إلى المقبرة، قاموا بتصويره بهدف استغلال حالته المرضية وتحقيق مكاسب مالية عبر إذاعة تلك الأخبار في وسائل الإعلام، وهو ما أكدته تحريات الشرطة.

وأضافت النيابة أن تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين كشف عن وجود محادثات كتابية بينهم تثبت تورطهم في الواقعة، كما طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين ظهور المتهم الأول وهو يروج لهذه الإشاعات والأخبار.

- تفاصيل الواقعة

وكانت وزارة الداخلية قد حسمت الجدل بشأن واقعة العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا في مدافن خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني، حيث تبين أن الواقعة مفبركة، ووراء ارتكابها عامل مدافن بالتعاون مع نجله وثلاثة أشخاص آخرين، بينهم سيدة.

واعترف المتهمون بعد القبض عليهم بأنهم اختلقوا الواقعة لتحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر حارس المدفن بأنه، بناءً على معرفتهم بحالة مؤمن زكريا الصحية، قاموا بإحضار صورة له وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها، بالإضافة إلى صنع عروس قماشية تحتوي على مجموعة من الدبابيس، ثم قاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة تخص عائلة اللاعب مجدي عبد الغني بهدف إلصاق التهمة به، لكونه شخصية رياضية مشهورة.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم زعموا العثور على أعمال السحر أثناء قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة. ثم قاموا بتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا، ثم سلموه للاعب مؤمن زكريا بدعوى أنها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها.