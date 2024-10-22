ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية بمحيط مستشفى رفيق الحريري ببيروت لـ18 شهيدا و60 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على محيط "مستشفى رفيق الحريري" في بيروت، إلى 18 شهيدًا و60 جريحا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن غارة الكيان الإسرائيلي في منطقة الجناح، محيط مستشفى الحريري، أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثمانية عشر شخصا، بينهم أربعة أطفال، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى ستين شخصا.

وكانت الوزارة قد أفادت، في وقت سابق، بأن الغارة في محيط مستشفى الحريري أدت إلى استشهاد 13 شخصا بينهم طفل، وإصابة 57 آخرين بجروح.

ويتعرض لبنان، لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن مؤخرا زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته، لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلًا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.