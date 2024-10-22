الحكم على رئيس بيرو الأسبق توليدو بالسجن أكثر من 20 عاما في فضيحة فساد

قضت محكمة في بيرو يوم الاثنين على الرئيس الأسبق للبلاد أليخاندرو توليدو بالسجن لمدة 20 عاما وستة أشهر في قضية تتعلق بشركة الإنشاءات البرازيلية "أوديبريشت"، التي أصبحت رمزا للفساد في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، حيث دفعت ملايين الدولارات كرشاوى لموظفين حكوميين وآخرين.

واتهمت السلطات توليدو/ 78 عاما/ بقبول 35 مليون دولار كرشاوى من أوديبريشت مقابل السماح بإنشاء طريق سريع في البلاد.

وأصدرت المحكمة الوطنية العليا للعدالة الجنائية المتخصصة في العاصمة ليما الحكم بعد سنوات من النزاعات القانونية، بما في ذلك نزاع حول إمكانية تسليم توليدو، الذي حكم بيرو في الفترة من 2001 إلى 2006، من الولايات المتحدة.

واعترفت أوديبريشت، التي شيدت بعض مشاريع البنية التحتية الأكثر أهمية في أمريكا اللاتينية، للسلطات الأمريكية في عام 2016 بأنها اشترت عقودا حكومية في جميع أنحاء المنطقة برشاوى سخية. وأدت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية إلى تحقيقات في عدة دول، بما في ذلك المكسيك وجواتيمالا والإكوادور.

وفي بيرو، اتهمت السلطات توليدو وثلاثة رؤساء سابقين آخرين بتلقي مدفوعات من شركة الإنشاءات. وقد نفى توليدو الاتهامات المنسوبة إليه.

وسيقضي توليدو عقوبته في سجن على أطراف ليما، تم بناؤه خصيصا لاستيعاب الرؤساء السابقين لبيرو.