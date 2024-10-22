شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بقطاع غزة

استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع في بلدة بيت لاهيا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وحسب مصادر طبية، استشهد 12 فلسطينيا في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا.

ويواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، واجبار الفلسطينيين على النزوح قسرا، حيث ما يزيد على 10 آلاف فلسطيني في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 42,603 شهداء، و99,795 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.