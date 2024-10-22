ما زال التصعيد الدامي بين حزب الله اللبناني وإسرائيل مستمرا، بعدما شن الطرفان هجمات عسكرية مكثفة على مدار أشهر، فيما قادت إسرائيل سلسلة اغتيالات لأهم قادة الحزب اللبناني، على رأسهم حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، والذي يقوده منذ أكثر من 32 عاما، وقادته العسكريين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل وعلي كركي وغيرهم.

وتزامنا مع ذلك، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم انتقل إلى طهران مطلع أكتوبر الجاري، مع مواصلة إسرائيل تعقب قادة حزب الله واغتيالهم، فهل غادر نائب الأمين العام لحزب الله لبنان إلى إيران؟

إسرائيل: غادر لبنان خوفا من اغتياله

شهدت الفترة منذ بدء الحرب على جنوب لبنان تهديدات إسرائيلية مباشرة لقيادات حزب الله، فبعد اغتيال معظم قادة الحزب اللبناني هدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نائب الأمين العام نعيم قاسم مؤكدا أنه بشكل خاص سيواجه مصير قادة الحزب الآخرين الذين تم اغتيالهم.

وتزامنا مع ذلك، خرجت القناة "14" الإخبارية الإسرائيلية زاعمة أن نعيم قاسم غادر لبنان "خوفا من اغتياله من قبل إسرائيل"، مشيرة إلى أن قاسم "حل محل حسن نصر الله كأمين عام لحزب الله"، رغم عدم إعلان الحزب اللبناني رسميا عن ذلك، وفق ما نقلت "العين الإخبارية" الإماراتية.

وأضافت: "بحسب ما ورد كان قاسم في لبنان، وعندما زار عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لبنان غادر قاسم معه على ما يبدو"، متابعة: "يبدو الآن أن قاسم يفر من مسرح الحرب ويترك مرؤوسيه وشأنهم".

وسائل إعلام إماراتية: غادر إلى سوريا ومنها لإيران

وكشف مصدر إيراني، لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، أن نائب الأمين العام لحزب الله يقيم في العاصمة الإيرانية طهران منذ 5 أكتوبر الجاري.

وقال المصدر الإيراني إن نعيم قاسم غادر العاصمة اللبنانية بيروت بطائرة إيرانية بصحبة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 5 أكتوبر الماضي، إلى العاصمة السورية دمشق، التي زارها عراقجي، وبعدها غادرت الطائرة باتجاه طهران.

مصدر إيراني: أمر من الجهات العليا في طهران

وعقب اغتيال نصر الله، لم يعلن الحزب عن قائد بديل له، في حين قام نعيم قاسم بإلقاء 3 خطابات بصفته نائباً، وعنها ذكر المصدر الإيراني أن "الخطاب الثاني والثالث الذي ظهر فيهما نعيم قاسم بعد اغتيال حسن نصر الله كان من محل إقامته في العاصمة طهران بينما كان الأول من بيروت".

وقال المصدر إن "نقل نعيم قاسم إلى طهران كان بأمر من الجهات العليا في إيران؛ خشية من اغتياله من قبل الكيان الإسرائيلي؛ لأنه ضمن قائمة المطلوبين لحكومة الاحتلال".

لبنان تنفي: على تواصل ويدير المعركة من بيروت

فيما نقلت شبكة تلفزيون "LBCI" اللبنانية، التي أسسها حزب القوات اللبنانية، عن الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني سالم زهران قوله إن نعيم قاسم على تواصل مع الجسم العسكري والسياسي والإعلامي في حزب الله.

وأكد الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني أن نائب الأمين العام لحزب الله الله اللبناني ما زال موجود في العاصمة اللبنانية بيروت ويدير المعركة من الداخل.

قاسم يدعو لوقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب

في خطاباته التي ظهر بها مؤخرا، أكّد نائب الأمين العام أن حزب الله سيواصل الحرب ضد إسرائيل، داعيًا إلى وقف إطلاق النار لأنه الحل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد.

وأشار في خطاباته إلى أنَّ أكثر من مليوني إسرائيلي في دائرة الخطر، مشددًا على أن الحزب يحتفظ بالحق في استهداف أي منطقة داخل إسرائيل، سواء في الشمال أو الجنوب، مؤكدا أن "حزب الله انتقل من الإسناد إلى المواجهة مع إسرائيل منذ تفجير البيجر واغتيال الأمين العام".

وأكد أن الحزب اللبناني استعاد قوته بعد اغتيال نصر الله، ورمم قدراته ووضع البدائل ولا يوجد مكان قيادي شاغر فيه، ففي كل مركز توجد قيادة بديلة، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.