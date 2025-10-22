نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لبحث سبل رفع جاهزية المنشآت الصحية والمستشفيات، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير المنشآت الصحية، مع التركيز على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات، إلى جانب تأمين القوى البشرية والتخصصات الطبية الدقيقة، بما في ذلك الطب النفسي وعلاج الإدمان. كما تم استعراض خطة الإمداد الدوائي لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، والتنسيق بين القطاعات للاستجابة السريعة للطوارئ، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

عقب الاجتماع، تفقد نائب الوزير مستشفى الشيخ زويد المركزي، حيث اطلع على سير العمل بأقسام الطوارئ والعمليات والرعاية المركزة والحضّانات والعيادات الخارجية، وتأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات. كما تفقد سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة، ووجّه بتحسين بيئة عمل الأطباء، وزيادة طفايات الحريق، وتعزيز أعمال النظافة الدورية، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية لضمان استدامة الخدمة بأعلى معايير الجودة.

واختتم الدكتور محمد الطيب جولته بزيارة وحدة طب أسرة البشلاق، حيث اطلع على معدلات التردد اليومية، ووجّه بتنظيم قوافل توعوية لتعريف الأهالي بالخدمات المتاحة. كما أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة فنية دائمة لتدريب العاملين على معايير مكافحة العدوى والجودة، وتفقد الصيدلية ومخزن الأدوية للتأكد من توافر جميع الأصناف الدوائية.

وشهد الاجتماع حضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، وعدد من قيادات وزارة الصحة، بما يعكس التنسيق الوثيق بين الوزارة والمحافظة لتحقيق أهداف المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه الجهود تأتي لضمان تقديم خدمات طبية عاجلة وآمنة، بما يعزز الثقة في النظام الصحي بمحافظة شمال سيناء.