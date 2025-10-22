 إسرائيل تقصف قرية كويا بدرعا جنوبي سوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:35 م القاهرة
إسرائيل تقصف قرية كويا بدرعا جنوبي سوريا

الأناضول
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:25 م

شنت إسرائيل، مساء الأربعاء، قصفا على قرية كويا، التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأفادت القناة، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت شمال غرب قرية كويا، بريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة، بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية".

ولم يعرف على الفور ما إذا كان القصف أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية من عدمه، والذي يأتي في إطار استمرار اعتداءات إسرائيل وانتهاكها لسيادة البلد العربي.

وسبق أن تعرضت قرية كويا، لقصف إسرائيلي في مارس الماضي؛ ما أدى حينها لمقتل 5 أشخاص.


