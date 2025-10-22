مصرع سائق وإصابة 5 في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

لقي سائق مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف - الفيوم الجديد أمام قرية أبو سِنه، وتم نقل المصابين والجثة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف الشرطة والنيابة.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سائق سيارة ميكروباص، وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب السيارة على طريق بني سويف - الفيوم الجديد، وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع أمام قرية أبو سِنه بطريق بني سويف - الفيوم الجديد، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع السائق ويدعى سلامة خلف عبد الغني، 26 عامًا، مقيم بمركز ببا، وإصابة 5 آخرين، حيث تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى بينما رفض الأربعة الآخرون الانتقال، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مع طلب تحريات المباحث حول الحادث.