الأمير هاري وميجان ينضمان إلى الدعوة لمنع تطوير الذكاء الاصطناعي الخارق

انضم الأمير هاري البريطاني وزوجته ميجان ماركل لأفراد بارزين من علماء الكمبيوتر وخبراء الاقتصاد ورسامين وقادة مسيحيين إنجيليين إلى جانب المعلقين الأمريكيين المحافظين ستيف بانون وجلين بيك ، في الدعوة إلى فرض حظر على تطوير "الذكاء الاصطناعي الخارق" الذي يهدد البشرية.

ويستهدف الخطاب الذي أصدرته مجموعة متنوعة سياسيا وجغرافيا من الرموز العامة اليوم الأربعاء، بشكل مباشر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، وأوبن أيه أي، وميتا بلاتفورمس الذين ينافسون بعضهم البعض لبناء شكل آخر من الذكاء الاصطناعي المصمم ليتفوق على البشر في كثير من المهام.

ويدعو الخطاب إلى فرض حظر إلا إذا تم استيفاء بعض الشروط.

ويقول البيان الذي يقع في 30 كلمة ، "ندعو إلى منع تطوير الذكاء الخارق الذي لن يتم رفعه قبل التوصل لإجماع علمي واسع على أنه سوف يتم تنفيذه بأمان وبشكل مسيطر عليه وبقبول عام قوي".

وجاء في ديباجة الخطاب أن آليات الذكاء الاصطناعي قد تجلب بعض الصحة والرخاء، ولكن إلى جانب تلك الآليات "أشارت الكثير من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى هدف بناء ذكاء اصطناعي خارق في العقد القادم والذي يمكن أن يتفوق بشكل كبير على كل البشر في كل المهام المعرفية في الأساس".