شركات السياحة تبدأ تسجيل بيانات البرامج والمعتمرين على البوابة



تبدأ الإثنين القادم، أولى رحلات العمرة للعام الهجرى الحالى 1441، فى أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذى تم فى 17 نوفمبر الحالى، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التى وضعتها وزارة السياحة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد ١١٧ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٩.



وقال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمى باسم البوابة: إن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالى والبالغ عددها 1833 شركة، ستبدأ تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة من أمس وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالى 1441.



وأشار إلى وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة والتى تتمثل فى قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به فى المملكة إلكترونيا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر؛ حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.



وأوضح أنه من خلال التطبيق التليفونى «استغاثة SOS»، المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى؛ حيث يتيح التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر فى أسرع وقت.



وقال علاء الغمرى، عضو غرفة الشركات السياحية: إن البوابة ستوضح للأفراد أسماء وعناوين الشركات المعتمدة، والتى يمكن التعامل معها، مشيرا إلى أن الشركات بعد اكتمال أعداد المواطنين على البرامج التى تنفذها تبدأ فى وضعها على البوابة، بحيث يمكن لأى مواطن الدخول برقم البطاقة، أو رقم جواز السفر والاطلاع على البرنامج الذى تعاقد عليه مع الشركة، وأسماء المرافقين له.



ومن المتوقع أن تبدأ أسعار برامج العمرة من نحو 14 إلى 15 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادى.



وتوقع الغمرى أن تكون أسعار البرامج أقل من العام الماضى؛ حيث تشهد أسعار الطيران انخفاضا مقارنة بالعام الماضى.



يذكر أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة أعلنت عن بوابة العمرة المصرية فى يوليو الماضى، والتى تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة؛ حيث صدر قرار بإنشائها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنة 2019، وفق بيان سابق لوزارة السياحة.