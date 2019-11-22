وزيرا النقل والاتصالات يبحثان التعاون في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد

بحث وزيرا النقل كامل الوزير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، أمس، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتفعيل عددا من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات.

وتناقش الجانبان حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسة، والتعاون في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية تيسيرا على المواطنين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها مع بداية الأسبوع القادم لإقرار وسرعة تحديد الأماكن الخاصة بالاكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها وكذلك سرعة انجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر القادم ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة انتاج تذكرة سكة حديد والدفع الالكتروني عن طريق مكاتب البريد المختلفة

كما تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، في إطار التحول الرقمي والاتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات وزارة النقل وكذلك الإعداد لتوقيع بروتوكول للمرحلة الثانية لمشروع البنية المعلوماتية لوزارة النقل والذي يعد محورا هاما في مجال تكنولوجيا المعلومات يخدم كافة هيئات وشركات وزارة النقل.