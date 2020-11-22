مسؤول بالصحة العالمية: لا يمكن فصل الوضع الوبائي في مصر عن العالم

قال الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول برامج الترصد في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يمكن فصل الوضع الوبائي في مصر عنه في الإقليم أو العالم، مشيرًا إلى زيادة إصابات كورونا في عدد كبير من الدول العربية والعالم.

وأضاف أبو العطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر تشهد ازدياد ملحوظ في إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة أيضًا، متابعًا: «كل الأمراض التنفسية تزداد في فصل الشتاء».

وأكد أن مصر مازالت في الموجة الأولى من كورونا، نظرًا لأنها لم تشهد صفر إصابات مدة فترتين حضانة للفيروس، لذا لا يمكن القول إن هناك موجة ثانية حتى حال ازدياد الحالات.