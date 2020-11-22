إصابة لاعب أهلي جدة بكورونا

النائب العام: الحصانة لا تحمي أحد.. وكل المحاضر هتتفتح متخافوش

النائب العام: 90% من مخالفات البناء بسبب موظفي المحليات

النائب العام: لا يوجد في مصر ما يسمى باختفاء قسري أو اعتقالات