إصابة لاعب أهلي جدة بكورونا

كشفت تقارير صحفية اليوم الاحد عن إصابة المغربي إدريس فتوحي، نجم النادي الأهلي السعودي، بفيروس كورونا المستجد، قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب.
ويلتقي الأهلي مع ضيفه الشباب غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم اونلاين" السعودية، فقد ثبت إيجابية مسحة المغربي إدريس فتوحي، لاعب وسط الأهلي، بعد مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالعدوى.
وأضافت الصحيفة، أنه سيتم إجراء مسحة طبية اليوم الأحد للتأكد من إيجابية المسحة، إذ تم عزل النجم المغربي طبقا للبروتوكول الصحي.
وانضم إدريس فتوحي للأهلي في أكتوبر الماضي قادما من الحزم.
وتألق فتوحي بشكل لافت مع الأهلي هذا الموسم حيث يحل في المرتبة الثانية في قائمة أكثر اللاعبين تمريرا للكرة برصيد 225 تمريرة
ويحتل الشباب المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد عشر نقاط فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد تسع نقاط بعد مرور أربع جولات من البطولة.