أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على كابول إلى 10 قتلى و51 مصابا

أكد نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة كابول أمس إلى 10 قتلى مدنيين وإصابة 51 آخرين.



وقال صالح -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد- إن السلطات المعنية بدأت تحقيقا مكثفا للتوصل إلى مرتكبي الهجوم.



وأوضح نائب الرئيس الأفغاني، أن الذخيرة التي تم إطلاقها على كابول متوفرة في المناطق الشمالية من البلاد، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع إدارة المحافظات المجاورة سيعمل على التوصل لمصدر هذه الذخيرة.



يُشار إلى أن هجوما إرهابيا تم شنه على العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس السبت أُطلق خلاله نحو 23 صاروخا على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة، وأعلن تنظيم داعش في وقت لاحق مسؤوليته عن الحادث وذكر أن الهجوم استهدف المنطقة الخضراء في مدينة كابول والتي تضم مبنى الرئاسة الأفغاني وسفارات عدد من الدول ومقرات للقوات الأفغانية.