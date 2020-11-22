الرئيس الإندونيسي يدعو إلى وصول عادل للقاحات فيروس كورونا

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى وصول عادل للقاحات فيروس كورونا لكل دولة، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

ووجه دعوته في خطابه أمام قمة مجموعة العشرين لعام 2020، التي عقدت افتراضيا، عبر (الفيديو كونفرانس) من قصر بوجور الرئاسي، في جاوة الغربية مساء أمس السبت.

وقال الرئيس الإندونيسي إن اقتصاديات مجموعة العشرين يتعين أن تركز على شيئين، وسط استمرار وباء فيروس كورونا، أولا: هناك حاجة لتمويل التعافي الصحي، ثانيا: هناك حاجة لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، في هذا الصدد، طلب مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية دعم تمويل بقيمة 5ر2 تريليون دولار، حتى تتغلب الدول النامية على الانكماش الاقتصادي ، حسب المكتب الصحفي لأمانة الرئاسة في بيان صحفي صدر أمس السبت.

وتابع الرئيس الإندونيسي أن الوصول إلى لقاحات الفيروس يجب أن يكون متاحا لجميع الدول بدون استثناء.

وأضاف أن هناك حاجة لالتزام سياسي لدول مجموعة العشرين لحشد التمويل العالمي للتعافي الصحي.

وتابع أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتطلب اهتمام دول مجموعة العشرين، بما في ذلك إعادة هيكلة ديون الدول ذات الدخل المنخفض.