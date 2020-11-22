الاتحاد يتعادل مع سمنود وديا استعدادا للموسم الجديد

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تعادل فريق الاتحاد السكندري مع فريق سمنود اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف لخالد قمر ونجح سمنود في إدراك التعادل في الشوط الثاني وكاد أن يخرج متقدما بالهدف الثاني لولا براعة عماد السيد حارس الاتحاد.

وأشرك حسام حسن المدير الفني للإتحاد جميع لاعبي الاتحاد خلال شوطي اللقاء حيث تعد المباراة الفرصة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر بالدور قبل النهائي والمقرر لها أول ديسمبر المقبل على ملعب السويس الجديد.

ويسعى حسام حسن للوقوف على التشكيل الأمثل الذي يخوض به مباراة الأهلي بنصف نهائي كأس مصر.