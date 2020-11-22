متحدي إعاقة بجنوب سيناء يحصد ذهبيتين ببطولة الجمهورية للسباحة

حصل يوسف جلال سلامة، من متحدي الإعاقة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، على ميداليتين ذهبيتين، في بطولة الجمهورية للسباحة Cp للاعبي الشلل الدماغي، التي انطلقت بنادي 6 أكتوبر بالقاهرة.

وأعرب البطل يوسف جلال، عن سعادته بحصوله على الميدالية الذهبية، في سباحة 50 متر حرة و50 متر صدر، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق مسافات أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد يوسف أنه حصل على 4 ميداليات ذهبية في عدد من البطولات المختلفة ليصل إجمالي عدد الميداليات الذهبية التي حصل عليها 6 ميداليات، إضافة إلى الميداليات البرونزية.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية حريصة على رعاية الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة بدعم من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أنه يجري تدريب البطل يوسف جلال، وإعداده ليحصل على مراكز على مستوى الجمهورية في بطولات بمسافات مختلفة، موضحًا أن المسافات المناسبة لسباحين الشلل الدماغي، هي 25 مترا، و 50 مترا، و 100 متر.