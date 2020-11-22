هولندا تعلن تفشي سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن

أعدمت السلطات الهولندية حوالي 190 ألف دجاجة بعد تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد، أن عمال الصحة أعدموا حوالي 100 ألف دجاجة في مزرعة دواجن بالقرب من مدينة خاودا غرب هولندا، وتم إعدام 90 ألف دجاجة أخرى شمال فريزلانه.



وكان قد تم اكتشاف بؤر لإنفلونزا الطيور الموسمية في مزارع مختلفة بجميع أنحاء هولندا منذ أكتوبر الماضي، وألقي اللوم في ذلك على الطيور المهاجرة.



وقد فرضت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين، نظام احتواء وقائي داخلي لجميع مزارع الدواجن بعد اكتشاف بجعة نافقة تحمل سلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.



وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه هولندا موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يصيب حوالي ستة الأف شخص يوميا.