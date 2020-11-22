 هولندا تعلن تفشي سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن - بوابة الشروق
الأحد 22 نوفمبر 2020 10:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

هولندا تعلن تفشي سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:26 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:26 م
أعدمت السلطات الهولندية حوالي 190 ألف دجاجة بعد تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد، أن عمال الصحة أعدموا حوالي 100 ألف دجاجة في مزرعة دواجن بالقرب من مدينة خاودا غرب هولندا، وتم إعدام 90 ألف دجاجة أخرى شمال فريزلانه.

وكان قد تم اكتشاف بؤر لإنفلونزا الطيور الموسمية في مزارع مختلفة بجميع أنحاء هولندا منذ أكتوبر الماضي، وألقي اللوم في ذلك على الطيور المهاجرة.

وقد فرضت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين، نظام احتواء وقائي داخلي لجميع مزارع الدواجن بعد اكتشاف بجعة نافقة تحمل سلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه هولندا موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يصيب حوالي ستة الأف شخص يوميا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك