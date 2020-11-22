عشرات الجرحى في تصادم بين حافلتين وسط العاصمة التونسية

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، إصابة العشرات في حادث تصادم وقع بين حافلتين وسط العاصمة.

وأفادت الوزارة بأن فرق الإغاثة تدخلت لإسعاف 46 جريحا حتى الآن، أصيبوا بأضرار جسدية متفاوتة الخطورة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة في العاصمة.

ووقع الحادث بين حافلتين بشارع محمد الخامس في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما تشهد العاصمة هطول أمطار بغزارة منذ ساعات الليل.

وأظهر فيديو تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الشرطة في الشارع وعدد من الجرحى وسط الطريق وقطع معدنية متناثرة للحافلتين.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن قتلى حتى الآن.