وزير التعليم السعودي: راجعنا المناهج لضمان خلوها من التطرف

أكد وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، أن لدى المملكة نماذج مختلفة عن التعليم الهجين، مردفا: "راجعنا المناهج لضمان خلوها من التطرف".

وقال في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات اليوم الأحد، ردا على سؤال حول المناهج في السعودية، قال آل الشيخ "أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف".

وقال الوزير السعودي: "إن مجموعة التعليم في جي 20 ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث"، موضحا أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، وأن "تعليم الأطفال" كان التحدي الأكبر.

كما نقل الوزير السعودي، لدول مجموعة العشرين تجربة بلاده في التعليم أثناء أزمة كورونا، قائلا: "قررنا إقفال المدارس في السعودية أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان"، موضحا: "نقلنا التعليم أثناء أزمة كورونا ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية، وتقدمنا في 16 مؤشرا عالميا في التعليم بعد تجربة كوفيد 19".

يذكر أنه في اللقاء الذي عُقد أمس ضمن القمة التي تترأسها المملكة، قال الملك سلمان إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

كما رأى أن "هذه الجائحة تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية، وقد أثبتت أن التعاون المشترك هو السبيل لتجاوز الأزمات".