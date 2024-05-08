فايزر توافق على تسوية دعاوى قضائية بشأن إخفاء مخاطر عقار زانتاك

وافقت شركة فايزر للمستحضرات الطبية على تسوية أكثر من 10 آلاف قضية تتهمها بإخفاء مخاطر الإصابة بالسرطان الناجمة عن عقار "زانتاك" لعلاج الحموضة المعوية، وفقا لمصادر مطلعة على هذه الاتفاقات، في أكبر الدعاوي القضائية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تفويضها بمناقشة التسوية بصورة علنية، قولها إن هذه الاتفاقات تشمل قضايا في محاكم ولايات في أنحاء الولايات المتحدة ولكنها لا تحل تماما إمكانية تعرض الشركة لمطالبات بتعويضات بسبب عقار زانتاك.

ولم تتوفر على الفور التفاصيل المالية للاتفاقات.