توقيع اتفاقية بين وزارة المالية العراقية وبنك التنمية الألماني

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وقع وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الأحد، اتفاقية لمواجهة جائحة كورونا وإعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو).

ونصت الاتفاقية على تأمين منحتين الأولى لبناء مستشفيات سريعة الانشاء لدعم النظام الصحي في العراق لمواجهة جائحة كورونا والثانية لدعم نشاط صندوق إعادة الإعمار في المناطق المحررة لإعادة النازحين إلى ديارهم.

وأشاد وزير المالية العراقي عقب حفل التوقيع بعمق العلاقة ومستوى التعاون بين العراق والمانيا.

كما عبر عن شكر وتقدير الحكومة العراقية للحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني على مساهمتهما في دعم ومساندة الشعب العراقي.