البنك الأهلى يسلم 6 سيارات للفائزين فى حملة بطاقات الائتمان

قام كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى بتسليم الجوائز للفائزين فى الحملة الترويجية لبطاقات الائتمان والتى أطلقها البنك طوال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وقال سوس إن الجوائز هى 6 سيارات تم منحها للفائزين من مختلف شرائح العملاء حاملى بطاقات الائتمان وهى (فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد / مصر للطيران ــ ماستركارد تيتانيوم / مانشستريونايتد – فيزا جولد ــ فيزا/ ماستركارد بلاتينيوم) بمعدل 3 فائزين كل شهر باجمالى 6 فائزين، بحيث يشترط الدخول فى السحب قيام العميل بإجراء عدد 10 حركات مشتريات بالعملة المحلية شهريا بأى قيمة وبحد أدنى 1000 جنيه لمجموع جميع الحركات حيث تمثل كل 1000 جنيه ينفقها العميل فرصة للدخول فى السحب.

وقد أظهرت نتيجة السحب الذى تم إجراؤه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى فوز 6 من العملاء حاملى بطاقات الائتمان منهم ) أحمد عبده عبدالحميد الهندى ــ مارينا شوكت شحاتة سلامة عوض الله ــ محمد احمد بهاء الدين الشافعى ــ مصطفى كمال الغزالى موسى محمد الغزالى ــ ضياء الدين احمد ابراهيم الحسينى ابوالعز).

وأضاف سوس أن الحملة الترويجية استهدفت استراتيجية البنك فى تنشيط المدفوعات الالكترونية وتقليل معدلات التداول النقدى خاصة فى ظل الظروف الأخيرة التى تقتضى مراعاة معايير الصحة العامة، إضافة إلى التوسع فى تطبيق الشمول المالى بما يدعم خطط الدولة فى هذا الشأن.