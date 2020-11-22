الرئيس السوري يعين فيصل المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسومًا يقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، خلفًا لوليد المعلم، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم الأحد، أصدر الأسد مرسومًا يقضي بتسمية الدكتور بشار الجعفري، نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.



كما أصدر مرسومًا بنقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك، واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.



وتوفي وزير الخارجية السوري السابق ونائب رئيس الوزراء وليد المعلم، يوم 16 من نوفمبر الجاري، عن عمر ناهز 79 عاما، دون الكشف عن أسباب الوفاة.