تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية بماراثون الجري

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز الثاني عل مستوى الجمهورية بماراثون سباق الجري والدراجات لطلاب التربية الفكرية، والذي جرى تنفيذه تحت رعاية الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وقال حسن، إنه تم تنفيذ البطولة بمحافظة بورسعيد بالتعاون والتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بالمديرية وبمشاركة فريق مدارس التربية الفكرية بقطاع تعليم المحافظة، حيث فاز الطلاب أسامة جبريل عبدالله إبراهيم، وأحمد محمود، مشيرا إلى جهود إدارة التربية الخاصة بالمديرية والطلاب الفائزين وتحقيق المراكز المتقدمة.