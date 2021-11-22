ضبط تشكيل عصابي و197 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي و197 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.



ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتمكنت حملات الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 197 قطعة سلاح ناري بحوزة 156متهمًا شملت المضبوطات (14 بندقية آلية، بندقية 28 بندقية خرطوش، 30 طبنجة، 125 فردًا محليًا، و211 طلقة مختلفة الأعيرة، 55 خزينة متنوعة، و242 قطعة سلاح أبيض).



ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 61 ألف حكم قضائي متنوع.



كما ضبطت تشكيل عصابية ضم 3 متهمين ارتكبوا 13 حادثًا متنوعًا، و253 قضية مخدرات بحوزة 272 متهمًا ضُبط خلالها 39 كيلو مخدرات متنوعة، و28 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و29 متهمًا بالبلطجة، و327 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية.



وتمكنت القوات من فحص 63 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.