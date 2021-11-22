لجنة المسابقات تعلن إلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، صعوبة استكمال كأس مصر في نسخة الموسم الماضي موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.

وتابع حسين في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "مفيش خرم إبرة لتسكين باقي مباريات الموسم الماضي من كأس مصر، كل الأمور لا تصب في صالح استكمال البطولة".

وتابع: " اديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".

وأكمل: "كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسئول عنها".