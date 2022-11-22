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تقرير: روسيا تحث تركيا على منع مزيد من التصعيد في سوريا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:47 ص

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن موسكو تدعو تركيا إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في جميع أنحاء سوريا، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن لافرنتييف قال إن روسيا تعتقد أن عليها مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية، ومحاولة إيجاد حل مناسب، بما في ذلك لما يسمى بـ"المسألة الكردية".

وأضاف أن موسكو تأمل في أن تتمكن من إقناع تركيا بالامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة في سوريا.

وقصفت تركيا في 20 نوفمبر الجاري مواقع لحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، ردا على هجوم اسطنبول الذي خلف ستة قتلى.


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