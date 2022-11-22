 الصين تستأنف بث الأفلام الكورية عبر الإنترنت بعد 6 سنوات من التعليق - بوابة الشروق
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الصين تستأنف بث الأفلام الكورية عبر الإنترنت بعد 6 سنوات من التعليق

تعبيرية
تعبيرية
سول - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:07 ص

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، استئناف الصين بث الأفلام الكورية الجنوبية عبر الإنترنت بعد 6 أعوام من التعليق، حيث رفعت الحظر المفروض على جميع المحتويات الثقافية الكورية الذي كان مفروضا بسبب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية.

وذكرت السكرتيرة الرئاسية للشؤون الإعلامية الكورية الجنوبية كيم أون-هيه -اليوم الثلاثاء، ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- أن القرار جاء بمناسبة عقد لقاء القمة بين الرئيس الكوري يون سيوك-يول والزعيم الصيني شي جينبيونغ في أندونيسيا في الأسبوع الماضي.


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