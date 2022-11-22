تضرر معظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية الأوكرانية في هجمات روسية

قال فولوديمير كودريتسكي رئيس شركة "اوكرينيرهو" المسؤولة عن تشغيل شبكة الطاقة الكهربائية الأوكرانية في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الثلاثاء، إن تقريبا كل محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في البلاد تعرضت لأضرار في الهجمات الصاروخية الروسية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتابع كودريتسكي أن كل نقطة للتحكم فى شبكات الكهرباء المهمة تعرضت لضربات وأن كل المحطات الفرعية تعرضت لضربة واحدة على الأقل.

وقال إن: "حجم الدمار هائل".

ومع ذلك، أشار إلى أن الإصلاحات التي تمت نجحت في تحقيق استقرار النظام منذ يوم السبت الماضي. والآن يتم قطع الكهرباء وفقا للمواعيد المقررة ولا توجد انقطاعات طارئة.