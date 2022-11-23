كوسوفو تؤجل تطبيق سياسة لوحات السيارات المثيرة للجدل بعد انتقاد الاتحاد الأوروبي

وافق رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على تأجيل سياسة مثيرة للجدل خاصة بلوحات أرقام السيارات لمدة يومين بعدما اتهمه الاتحاد الأوروبي برفض مقترح يهدف إلى تهدئة التوترات مع صربيا المجاورة

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن كورتي وافق على مقترح أمريكي بتأجيل فرض غرامات على الصرب العرقيين في كوسوفو إذا لم يسجلوا سياراتهم في العاصمة بريشتينا، بدلا من الاستمرار في استخدام اللوحات الصادرة في صربيا، التي انفصلت عنها كوسوفو في أعقاب حرب 1998-1999.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل قد قال أمس الاثنين إن رفض كورتي لمقترح خلال محادثات طارئة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد يتسبب في تفاقم التوترات القائمة بالفعل بين الجانبين.

وقال كورتي على موقع تويتر إنه قبل "طلبا أمريكيا بتأجيل فرض غرامات على اللوحات المعدنية (الصربية) لمدة 48 ساعة"، مضيفا "يسعدني العمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل خلال اليومين المقبلين".

وترى كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، الأزمة بشأن اللوحات المعدنية بمثابة اختبار لقدرتها على حكم الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها. من جانبها، تقول صربيا، التي ترفض الاعتراف بسيادة كوسوفو، ولا تزال تقول إنها تعتبرها جزءا من أراضيها، إن حكومة الأغلبية الألبانية لا تحترم حقوق الصرب العرقيين.