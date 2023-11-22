باكستان تتقدم بطلب للانضمام إلى بريكس في 2024

أكد سفير باكستان الجديد لدى روسيا، محمد خالد جمالي، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، أن باكستان تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس في عام 2024 وتعتمد على مساعدة روسيا في مسألة انضمامها إلى المجموعة.



وقال السفير الباكستاني، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده قد قدمت طلبا للانضمام إلى مجموعة بريكس، إن باكستان تقدمت بطلبها بالفعل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأكد جمالي أن إسلام آباد تعتزم الانضمام إلى المجموعة تحت رئاسة روسيا في عام 2024.



وأضاف السفير الباكستاني أن "باكستان ترغب في أن تكون جزءا من هذه المجموعة المهمة ونحن بصدد الاتصال بالدول الأعضاء بشكل عام والاتحاد الروسي بشكل خاص لتقديم الدعم لانضمام باكستان".



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في أوائل أكتوبر الماضي إن مجموعة بريكس تعتزم الاتفاق على قائمة المرشحين للحصول على وضع الدولة الشريكة قبل القمة المقبلة المقرر عقدها في كازان في عام 2024.



وأضاف ريابكوف أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع "دائرة أصدقاء بريكس"، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية، خلال فترة رئاسة روسيا لمجموعة بريكس.