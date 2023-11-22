ضبط سيدتان حاولتا غسل 50 مليون جنيه استوليا عليها عن طريق النصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتان "لإحدهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظتى "البحيرة والدقهلية" لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين.



بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى، تأسيس الشركات، وشراء السيارات).



وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورتان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.