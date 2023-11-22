 أنقرة تعلن إجلاء 100 مواطن تركي وقبرصي من غزة - بوابة الشروق
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أنقرة تعلن إجلاء 100 مواطن تركي وقبرصي من غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 1:01 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كجه لي، وصول 100 شخص من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى مصر بعد خروجهم من قطاع غزة، في دفعة إجلاء جديدة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، عن كجه لي، قوله  في بيان مكتوب أمس، إن 100 شخص من مواطني تركيا وقبرص التركية وأقاربهم، عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وأضاف أن المجموعة التي تم إجلاؤها من غزة سيتم نقلها إلى القاهرة، ثم نقلهم الأربعاء إلى تركيا جوا.

جدير بالذكر أن هناك أيضا 87 مواطنا تركيا وقبرصيا شماليا وصلوا فجر أمس الثلاثاء إلى مدينة إسطنبول، بعد إجلائهم إلى مصر من قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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