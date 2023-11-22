 إنتر ميامي ينفي مشاركته في موسم الرياض - بوابة الشروق
الأربعاء 22 نوفمبر 2023 4:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إنتر ميامي ينفي مشاركته في موسم الرياض

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 3:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 3:25 ص

أصدر إنتر ميامي بيان رسمي بشأن أنباء مشاركته في موسم الرياض . وكان وزير الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ قد أعلن الاتفاق مع إنتر ميامي للمشاركة في موسم الرياض .

وكان إنتر ميامي في طريقه لمواجهة النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو والهلال السعودي بقيادة ألكسندر ميتروفيتش أيضاً في فبراير المقبل.

ونشر إنتر ميامي في بيان رسمي:" تم نشر اليوم إعلان يفيد بأن إنتر ميامي سيشارك في كأس موسم الرياض وهذا غير دقيق ".

وأضاف : " تضمن البيان تصريحات منسوبة لمالك الفريق خورخي ماس ومع ذلك لم يدلي ماس بأي تصريح لا على العلن ولا في الخاص فيما يتعلق بالجولة التحضيرية " .

وواصل البيان :" منذ اليوم الأول كان نادي إنتر ميامي يسعى لأن يكون علامة تجارية عالمية ومن أجل ذلك كنا في محادثات لتحديد جدولنا التحضيري الخاص بما قبل بداية موسم 2024 " .

وختم :" نتطلع إلى إبراز لاعبينا في جولتنا الودية التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة " .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك