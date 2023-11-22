إنتر ميامي ينفي مشاركته في موسم الرياض

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أصدر إنتر ميامي بيان رسمي بشأن أنباء مشاركته في موسم الرياض . وكان وزير الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ قد أعلن الاتفاق مع إنتر ميامي للمشاركة في موسم الرياض .

وكان إنتر ميامي في طريقه لمواجهة النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو والهلال السعودي بقيادة ألكسندر ميتروفيتش أيضاً في فبراير المقبل.

ونشر إنتر ميامي في بيان رسمي:" تم نشر اليوم إعلان يفيد بأن إنتر ميامي سيشارك في كأس موسم الرياض وهذا غير دقيق ".

وأضاف : " تضمن البيان تصريحات منسوبة لمالك الفريق خورخي ماس ومع ذلك لم يدلي ماس بأي تصريح لا على العلن ولا في الخاص فيما يتعلق بالجولة التحضيرية " .

وواصل البيان :" منذ اليوم الأول كان نادي إنتر ميامي يسعى لأن يكون علامة تجارية عالمية ومن أجل ذلك كنا في محادثات لتحديد جدولنا التحضيري الخاص بما قبل بداية موسم 2024 " .

وختم :" نتطلع إلى إبراز لاعبينا في جولتنا الودية التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة " .