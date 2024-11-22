نفى السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، صحة ما تم تداوله بشأن رفع منتجي الزيوت للأسعار بنسبة بين 18% إلى 20%؛ بناء على شائعات عن قرب تعويم الجنيه، والتي نفاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل قاطع.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة، إن أسعار الزيوت تتحدد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتخزين.

وأشار إلى أن مصر تستورد 98% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، لافتًا إلى ارتفاع سعر طن الزيت في البورصة العالمية من 940 دولارًا إلى 1280 دولارًا خلال الأيام الماضية؛ بنسبة زيادة 28%.

وتابع: «رغم هذه الزيادة العالمية، لم تقم الشركات برفع الأسعار حتى نهاية أكتوبر الماضي، على أمل انخفاض الأسعار في البورصة العالمية؛ ولكن مع استمرار ارتفاعها، اضطرت الشركات لرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% فقط، رغم أن الزيادة العالمية بلغت من 25% إلى 28%».

وأكد أن الرصيد الاستراتيجي من الزيوت يكفي حتى عيد الأضحى المقبل، مطمئنًا المواطنين بأن أسعار الزيوت ستشهد استقرارًا بنسبة 80%، مشيرًا إلى انخفاض سعر زجاجة الزيت بنسبة 35% إلى 40%، لتصل إلى 60 جنيهًا بعد أن تجاوزت 100 جنيه، مع تراجع البورصة العالمية واستقرار سعر الصرف الفترة الماضية.